Uberlândia e Minas: destaques no basquete Os resultados da 4.ª semana do Campeonato Nacional Masculino de Basquete hoje: Ajax 85 x 81 Corinthians, Universo/BRB 99 x 84 Araraquara, Ulbra 81 x 66 Londrina São José dos Pinhais 86 x 92 Minas Tênis, Liga Macense 102 x 76 Limeira, Uberlândia 99 x 67 Paulistano, Franca 101 x 98 e Joinville 76 x 101 COC/Ribeirão Preto. Uberlândia e Minas estão empatados em primeiro, com 83,3% de eficiência (5 vitórias e 1 derrota). Uberlândia leva vantagem na cesta average.