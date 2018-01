Uberlândia e Ribeirão fazem 3.º jogo O Unitri/Uberlândia volta a enfrentar o COC/Ribeirão Preto, neste sábado, em Uberlândia (MG), para assegurar a vaga na final do Nacional Masculino de Basquete. O Uberlândia lidera a série melhor-de-cinco da semifinal por 2 a 1 e só precisa de mais uma vitória para chegar à decisão contra o Telemar, do Rio de Janeiro. O jogo será às 14 horas, com SporTV.