Uberlândia e Ulbra vencem e COC lidera O Unitri/Uberlândia venceu o Winner/Limeira por 93 a 84, em casa, hoje. A Ulbra/Torres ganhou do São José dos Pinhais/Keltek por 84 a 78. O COC/Ribeirão segue líder Campeonato Nacional Masculino de basquete com 88,9% de aproveitamento em 18 jogos (16 vitórias e 2 derrotas), seguido do Telemar com 87,5% em 16 partidas (14/2) e do Unitri/Uberlândia com 80% em 15 jogos (12/3).