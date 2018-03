Uberlândia elimina Vasco no basquete O Unit/Uberlândia está na semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Nesta quinta-feira, a equipe derrotou o Vasco por 85 a 70 e fechou em 3 a 0 a série melhor-de-cinco jogos. Seu adversário sairá do confronto entre Universo/Ajax e Londrina/Aguativa. Por enquanto, está 2 a 1 para o Ajax, que venceu também hoje por 93 a 81. A outra semifinal do campeonato já está definida. COC/Ribeirão Preto e Universo/Minas começam na segunda-feira a disputar a série melhor-de-cinco jogos.