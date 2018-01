Uberlândia empata a decisão do basquete O equilíbrio dá o tom ao playoff do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, entre a Unit/Uberlândia e o COC/Ribeirão Preto. Ribeirão ganhou o primeiro jogo, em casa, por 78 a 70. Neste domingo, com o apoio da torcida no Ginásio Homero Santos (4.020 pessoas), Uberlândia deu o troco, vencendo por apenas um ponto: 91 a 90 (40 a 39). Os cestinhas foram Valtinho, do Uberlândia, e Alex, do COC, com 23 pontos cada. A série melhor-de-cinco que decide o campeão da temporada está empatada por 1 a 1. As equipes voltam a jogar quinta-feira, às 20h30, em Uberlândia. A quarta partida será domingo, às 11 horas, em Ribeirão. A SporTV mostra os jogos. "Empatar a série era o nosso objetivo. Conseguimos reverter a desvantagem no placar e soubemos administrar o jogo quando estivemos na frente. Agora, contaremos, mais uma vez, com o apoio da torcida para tentar abrir 2 a 1 e passar a responsabilidade para eles", avaliou o armador Valtinho, de Uberlândia, que fez 23 pontos, pegou 7 rebotes e deu 9 assistências. Para Nezinho, armador de Ribeirão Preto, o time já mostrou ao longo da competição que tem maturidade suficiente, apesar de ser formado por jovens jogadores, para vencer fora de casa. "É esse o nosso objetivo na partida de quinta-feira. Vamos ganhar para levar a decisão para Ribeirão Preto e buscar o título inédito", afirmou Nezinho, que fez 16 pontos.