Uberlândia enfrenta Atenas em Córdoba A Unit/Uberlândia tem de obter pelo menos uma vitória em dois jogos, nesta terça-feira e amanhã, ambos às 20 horas (com ESPN Brasil), contra o Atenas, de Cordoba, na casa do adversário, para continuar brigando pelo título da Liga Sul-Americana de Basquete. O título será definido em uma série melhor-de-cinco jogos e o playoff decisivo está empatado por 1 a 1. Uberlândia, sob o comando do técnico Hélio Rubens Garcia, que também lidera o Campeonato Nacional de Basquete, busca um título inédito na competição. O Atenas, que desbancou o favorito Boca Juniors na semifinal, foi campeão da Liga em 1997 e 1998. Além da rivalidade que cerca o confronto de uma equipe brasileira e outra argentina na Liga Sul-Americana, as duas primeiras partidas, em Uberlândia, foram definidas por apenas um ponto de diferença. No primeiro jogo, a Unit perdeu para o Atenas por 83 a 82. No segundo, Uberlândia derrotou o rival por 86 a 85.