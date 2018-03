Uberlândia enfrenta Blumenau no basquete O Uberlândia enfrenta hoje, às 20 horas, o Blumenau, em Santa Catarina. A equipe mineira está na segunda posição, atrás do Flamengo. ?Será mais uma partida difícil. Com a série de jogos do Nacional e da Liga Sul-Americana, o time está bastante cansado?, disse o pivô Janjão, do Uberlândia. No mesmo horário, o Ribeirão, quarto colocado, enfrenta, em Brasília, o Universo.