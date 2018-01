Uberlândia está na final do basquete O Unitri/Uberlândia (MG) vai disputar a final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, contra o Telemar (RJ). A equipe mineira ganhou neste sábado do COC/Ribeirão Preto por 85 a 81, na prorrogação, e fechou a série semifinal em 3 a 1. Na sexta-feira à noite, o Telemar já tinha garantido sua vaga na final do campeonato, ao derrotar o Universo/BRB (DF) por 96 a 81 e fechar sua série em 3 a 0. No jogo deste sábado, houve muito equilíbrio. O tempo normal acabou 77 a 77. E, na prorrogação, Nezinho teve a chance de empatar o confronto novamente, mas seu arremesso de três pontos no último segundo não entrou e Ribeirão acabou perdendo para Uberlândia.