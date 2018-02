Uberlândia está na final do Nacional A Unit/Uberlândia venceu hoje o Corinthians/Mogi, em Mogi, por 83 a 72, e garantiu vaga na final do Nacional Masculino de Basquete. Com 3 a 1 na série melhor-de-cinco, o time mineiro aguarda o adversário de Flamengo e Universo/Ajax, que se enfrentam amanhã, às 18h, no Rio. O cestinha da partida foi o norte-americano Tony Harris, da Uberlândia, com 26 pontos. A Uberlândia abriu vantagem no placar desde o primeiro quarto, com mais de doze pontos de diferença. O time de Mogi começou a reagir no último quarto e chegou a ficar sete pontos atrás. O pivô Josuel, do Mogi, fez falta na defesa do time, que pecou nos rebotes. Com os ânimos exaltados, os torcedores do Corinthians começaram a brigar entre eles. Depois, usaram sinalizadores de fumaça, que provocou tosse nos jogadores. A 51 segundos do fim, alguns torcedores invadiram a quadra e o jogo foi paralisado, quando o Mogi atacava. ?Prefiro me calar para não falar bobagem?, disse Edvar Simões, técnico do Mogi.