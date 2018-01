Uberlândia faz 2 a 1 no COC/Ribeirão O Unitri/Uberlândia venceu nesta quinta-feira à noite o COC/Ribeirão Preto por 95 a 85, em Uberlândia (MG), e abriu 2 a 1 na série semifinal (melhor de cinco jogos) entre ambos pelo Campeonato Nacional de basquete masculino. ?É um jogo de semifinal, todos querem ganhar. A partida foi dura, mas a arbitragem conseguiu controlar?, avaliou o pivô Brasília, do time mineiro. A vitória do time da casa foi garantida graças a uma média de vantagem de dez pontos que os jogadores conseguiram abrir ainda no primeiro quarto (que terminou com só cinco de diferença: 27/22). Mesmo perdendo nos quartos seguintes (23/26 e 17/19), o Uberlândia conseguiu fazer 28 a 18 no último quarto e garantiu a vitória. Nezinho, do COC, com 26 pontos, foi o cestinha da partida. ?São duas equipes de alto nível, é difícil quando se abre uma vantagem de dez pontos. Eles conseguiram segurar, chegamos a diminuir para dois?, avaliou o ala-armador Fúlvio, do COC/Ribeirão. ?Agora vamos para o vida ou morte?, reforçou, lembrando que o próximo jogo será no sábado, às 16 horas, novamente em Minas Gerais. O time de Ribeirão Preto precisa ganhar para forçar o quinto jogo, que seria em sua casa, na próxima terça.