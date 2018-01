Uberlândia ganha a oitava no Nacional Masculino O Telemig Celular/Unitri/Uberlândia ganhou por 97 a 72 do São Paulo FC/Santo André, nesta Sexta-feira à noite, na casa do adversário, e assim chegou à sua oitava vitória no Campeonato Nacional Masculino de Basquete. A campanha é ótima: 88,9% de aproveitamento, com oito vitórias e apenas uma derrota, sendo o líder do Grupo A. No Grupo B, quem lidera é o Franca/Mariner/Unimed, com nove vitórias e duas derrotas (81,8% de aproveitamento). O time de Franca perdeu na rodada desta sexta: 90 a 92 para o Universo/BRB, em Brasília. Os outros resultados da noite foram: Sport Recife 80 x 106 COC/Ribeirão Preto; Americana Basketball 78 x 79 Universo/Ajax; Paulistano/Dix Amico 93 x 71 SEB/Brusque/Havan; Conti/Amea/Assis 80 x 75 Joinville/Univille; e Inesul/Londrina 87 x 98 Bandeirantes/Rio Claro.