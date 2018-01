Uberlândia ganha e vai à final da Liga O Unitri/Uberlândia garantiu nesta quinta-feira sua presença na final da Liga Sul-Americana de clubes de basquete masculino. Venceu o Boca Juniors, da Argentina, por 100 a 74 e fechou a série semifinal com duas vitórias e uma derrota. Agora, o time mineiro decide o título contra outra equipe brasileira: o Universo/Ajax, de Goiânia (GO). As finais começam na próxima semana e serão disputadas em melhor de cinco jogos. A primeira e a segunda partidas serão em Goiás, com os dois seguintes em Uberlândia. O quinto jogo, se necessário, será em Goiânia.