Uberlândia ganha outra no basquete O Unit/Uberlândia manteve a liderança invicta do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, ao vencer em casa o Habib?s/Casa Branca, por 99 a 71, neste domingo. Com a vitória, o time mineiro chega aos 22 pontos, depois de onze jogos disputados. Mais dois jogos foram realizados na manhã deste domingo, pela 12ª rodada do campeonato. A Universo/Ajax derrotou Limeira por 114 a 98, no ginásio do Rio Vermelho, em Goiânia. Com o resultado, a equipe goiana pulou para a segunda colocação, com 19 pontos, um a menos que Uberlândia. E no Rio de Janeiro, o Vasco venceu o Pinheiros por 100 a 88, no ginásio de São Januário, e chegou aos 17 pontos.