Uberlândia joga em Macaé pelo Nacional Apenas um jogo será realizado nesta quarta-feira, pelo Nacional de basquete masculino: em Macaé (RJ), o Liga Macaense recebe o Unitri/Uberlândia, às 20h. ?Estamos conscientes de que toda a responsabilidade de vitória é nossa e nos concentrando para ganhar e continuar na briga pelas primeiras colocações. Embora para Macaé esse jogo seja para cumprir tabela, eles vão lutar e fazer a melhor partida possível?, diz o pivô Estevam, do Uberlândia. O time fluminense ocupa a 13.ª posição, com nove vitórias e 20 derrotas, e não tem chance de disputar os playoffs. Já a equipe mineira está em terceiro lugar, com 21 vitórias e cinco derrotas, sendo que a última foi na segunda-feira, por 96 a 79 do Corinthians/UMC. O COC/Ribeirão Preto segue na liderança da competição, com 26 vitórias e quatro derrotas, seguido do Telemar, com 24 vitórias e quatro derrotas.