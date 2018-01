Uberlândia passa dos 100 pontos e bate o Joinville O Telemig Celular/Unitri/Uberlândia passou dos cem pontos nesta sexta-feira à noite ao vencer o Joinville/Univille por 101 a 75, em Uberlândia (MG), no encerramento da 13.ª semana do Nacional Masculino de Basquete. Assim, a equipe do Triângulo Mineiro lidera o Grupo A com 92,9% de aproveitamento (13 vitórias e uma derrota). Os outros resultados da noite foram: Paulistano/Dix Amico 89 x 83 Flamengo/Petrobras, em São Paulo (SP); Pinheiros 79 x 76 Inesul/Londrina, em São Paulo (SP); Sport Recife 79 x 83 Universo/BRB, em Recife (PE); Universo/Ajax 77 x 65 SEB/Brusque/Havan, em Goiânia (GO); São Paulo FC/Santo André 68 x 104 Conti/Amea/Assis, em Santo André (SP); e Pitágoras/Minas 97 x 92 Plasútil/Sukest/Bauru, em Belo Horizonte (MG).