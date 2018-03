Uberlândia pode garantir vaga no basquete Dois jogos serão realizados nesta quinta-feira pelas quartas-de-final (melhor de cinco partidas) do 14º Campeonato Nacional de Basquete Masculino. Em Goiânia, o Universo/Ajax enfrenta o Londrina/Aguativa, às 18 horas, com transmissão ao vivo do SPORTV. A série está empatada em um a um. Em Uberlândia, às 20 horas, jogam Unit/Uberlândia e Vasco da Gama. A equipe mineira lidera o playoff por dois a zero e só precisa de mais uma vitória para garantir sua vaga na semifinal contra o vencedor de Universo/Ajax e Londrina/Aguativa. Já o Vasco precisa ganhar os três próximos jogos para assegurar a vaga na próxima fase. Nas quatro vezes que as duas equipes se enfrentaram no Nacional 2003, o Uberlândia venceu todas. ?É claro que duas vitórias nos deixam animados. Vamos fazer o possível para fechar a série aqui em Uberlândia, para não dar moral para eles na quarta partida no Rio. Para isso, temos que manter o padrão de jogo, especialmente na defesa, que vem sendo o ponto forte da nossa equipe?, disse o armador Valtinho, do Unit/Uberlândia, primeiro nas assistências com a média de 8.6 (293). ?Nossa equipe precisa acreditar que tem chance de ganhar e de se recuperar das derrotas nos dois primeiros jogos dos playoffs. Precisamos jogar com mais concentração e melhorar nossa defesa para desarmar o Unit/Uberlândia. Também temos que fortalecer o ataque e devolver o domínio do jogo para o Vasco?, comentou o ala/armador Farabello, do Vasco da Gama, o melhor nas recuperações de bolas com a média de 3.1 (81 no total). ?Precisamos continuar jogando com a atenção e coletividade que apresentamos na última partida. O grupo está muito coeso e entrosado, tornando a equipe muito forte. O Londrina é um time de muito talento e juventude, que briga pelo jogo durante os quarenta minutos com garra e determinação. Não podemos perder a concentração em momento algum da partida para não darmos espaço ao adversário?, explicou o técnico Alberto Bial, do Universo/Ajax. ?A equipe do Londrina está tendo um resultado além do esperado no Nacional. Chegamos às quartas-de-final e vencemos em casa o primeiro jogo dos playoffs. Nosso time vem se comportando muito bem diante de uma equipe forte, madura e equilibrada como a do Universo/Ajax. Esperamos fazer uma boa partida, dificultando o jogo do adversário e conquistando mais uma vitória?, declarou o técnico Ênio Vecchi, do Londrina/Aguativa.