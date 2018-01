Uberlândia recebe Ribeirão no Nacional A terceira rodada da fase semifinal - em melhor-de-cinco jogos - do 16º Campeonato Nacional Masculino de Basquete começa nesta quinta-feira, com Unitri/Uberlândia x COC/Ribeirão Preto, em Uberlândia (MG), às 20h30 - a SporTV transmite ao vivo. A série está empatada por 1 a 1. Fechando a rodada, Universo/BRB e Telemar/Rio jogam na sexta-feira, às 19 horas, em Brasília (DF). O Rio ganha a série por 2 a 0.