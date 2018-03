Uberlândia segue na liderança do basquete O time de Uberlândia manteve a liderança do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, ao derrotar, nesta sexta-feira à noite, em Mogi das Cruzes, o Corinthians por 100 a 69. A equipe do técnico Hélio Rubens tem 76,5% de aproveitamento - 13 vitórias e quatro derrotas. O Flamengo, segundo colocado com 75% de aproveitamento - 15 vitórias e cinco derrotas - não teve dificuldades para bater Ribeirão Preto por 114 a 87. Outros resultados: Minas 92 x 71 Tijuca, Paulistano 99 x 94 Franca, Blumenau 83 x 96 Ulbra e Araraquara 92 x 96 Ajax.