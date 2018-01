Uberlândia surpreende no basquete Oito jogos, oito vitórias seguidas e a única equipe invicta entre as 17 que disputam o Campeonato Nacional Masculino de Basquete. É esse o retrospecto da Unit/Uberlândia, que, após a última rodada, manteve a liderança da competição, com 16 pontos ganhos - na terça-feira, derrotou o vice-líder, o Universo/Ajax, de Goiânia, por 100 a 93. O Ajax tem seis vitórias e duas derrotas. Segundo o diretor da equipe, Fernando Larraude, o sucesso do Uberlândia pode ser atribuído à troca de um time de estrelas por outro "mais operário", com economia nos investimentos. Mas o técnico Zé Boquinha acha que ainda é cedo para comemorar. "O Nacional é um campeonato longo, com 32 jogos na fase de classificação", avaliou. Apenas um quarto do torneio foi realizado até agora. A outra surpresa do Nacional vem sendo a atuação da gaúcha Ulbra, com cinco vitórias e duas derrotas. Ela é terceira na classificação, com 12 pontos, ao lado de Franca, que tem quatro vitórias e quatro derrotas. Zé Boquinha observa que nem mesmo a invencibilidade do Uberlândia o credencia a assumir o posto de favorito ao título. E aponta o equilíbrio na disputa. "O Flamengo reagiu. O adversário tem de suar sangue para vencer Londrina em casa. Araraquara e Ribeirão Preto são dois excelentes times. Os Universos, de Minas e Goiânia, são ótimos...", avalia. O técnico de Uberlândia disse que vai aproveitar para "saborear o momento". Ele considera que a estratégia de sua equipe, que tem os norte-americanos Brent (em tratamento médico) e Tonny Harrys, mais Valtinho, Espiga, Farofa, Estevan e Edu Mineiro, é pensar em um jogo de cada vez e promover um revezamento contínuo entre dez atletas.