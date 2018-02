Uberlândia surpreendido pelo Ulbra Dois jogos movimentaram a rodada do basquete nacional nesta terça-feira e um resultado foi surpresa: o Ulbra/Torres bateu o Unitri/Uberlândia por 78 a 77. O resultado é surpreendente pelas campanhas, pois o Uberlândia tem 75% de aproveitamento e está nas primeiras colocações e o Ulbra tem somente 30,8%. No outro jogo da noite, o Winner/Limeira ganhou do Pitágoras/Minas por 90 a 77. Agora, o Limeira tem 33,3% e o Minas tem 58,3%.