Uberlândia tem 3 desfalques na final Com o apoio de sua torcida, a Unit/Uberlândia entra em quadra nesta terça-feira, às 20 horas, contra o argentino Atenas, de Córdoba, pela primeira partida da final da Liga Sul-Americana de Basquete, da série melhor-de-cinco. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil. O time comandado por Hélio Rubens busca o título inédito. Já o Atenas, que desbancou o favorito Boca Juniors na semifinal, foi campeão em 1997 e 1998. ?Conheço bem as características do Atenas. Como os jogos são televisionados, procurei estudar bem as características do adversário. É um time veloz e tem bom poder ofensivo?, disse Hélio Rubens. A eliminação do Boca na fase anterior não surpreendeu o técnico do Uberlândia. ?Os quatro times que chegaram à semifinal teriam condições de estar na final.? A maior preocupação de Hélio Rubens é o desfalque de três titulares, em razão de contusões, para o jogo desta terça-feira: o lateral Cambraya e os ala-pivôs Brasília e Juliano. ?Ainda não sei quais são os jogadores que vão entrar em quadra, mas não vou poder contar com três?, lamentou o treinador.