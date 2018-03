Uberlândia vai à final da Liga Sul-Americana O time do Uberlândia está na final da Liga Sul-Americana de Basquete Masculino, ao derrotar, nesta quarta-feira à noite, em Sunchales (província de Santa Fé), o Libertad por 86 a 81. Com este resultado, a equipe do técnico Hélio Rubens fechou a série melhor-de-três por 2 a 1. O time brasileiro vencera o primeiro duelo por 64 a 60 e fora derrotado no segundo encontro por 86 a 78. Na decisão melhor-de-cinco jogos o Uberlândia terá como adversário o também argentino Atenas, de Córdoba, campeão sul-americano em 1997 e 1998. O Atenas eliminou o Boca Juniors, nesta quarta-feira, no ginásio do adversário, ao vencer por 92 a 84, fechando a série por 2 a 1.