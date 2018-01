Uberlândia vai às quartas do Nacional masculino de basquete O Telemig Celular/Unitri/Uberlândia venceu o Sport Recife por 87 a 78, nesta terça-feira, no Recife, fechou o confronto em 3 a 0 e avançou às quartas-de-final do Campeonato Nacional masculino de basquete. Com o resultado, o clube mineiro vai enfrentar o ganhador do embate entre COC/Ribeirão Preto e Conti/Amea/Assis (SP) - O COC ganha por 2 a 0. Pelo Grupo C, criado às pressas para incluir as equipes que reivindicaram na Justiça o direito de jogar o Nacional, o Telemar/Rio de Janeiro superou o Keltek Basketball por 108 a 59. Com a vitória, a equipe carioca foi aos 11 pontos em 12 possíveis - a única derrota ocorreu no último dia 15, para o Ulbra/Torres, por 95 a 91. Já o Keltek segue sem vencer com a bola em jogo: suas duas vitórias foram obtidas por WO, em partidas que ocorreriam contra o Grajaú Country e o Winner/Limeira, equipes que abandonaram o torneio. Duas partidas marcadas para esta terça-feira não ocorreram justamente por WO, o que deu vitórias para o Uniara/Araraquara sobre o Winner/Limeira, e do Ulbra Torres sobre o Grajaú Country.