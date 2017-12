Uberlândia vence a primeira contra Minas O Unit/Uberlândia saiu na frente do Universo BH/Minas na série melhor-de-cinco jogos das quartas-de-final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Jogando nesta terça-feira, em Belo Horizonte, Uberlândia ganhou por 92 a 89, depois de duas prorrogações. Os cestinhas do jogo foram Michel, do Minas, e Tony, do Uberlândia, com 22 e 21 pontos, respectivamente. As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado, em Uberlândia. Nesta quarta-feira, começa a segunda rodada dos playoffs. A Araraquara, que lidera sua série por 1 a 0, vai até Goiânia para enfrentar o Universo/Ajax, a partir das 20h30 - a SporTV transmite ao vivo.