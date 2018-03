Uberlândia vence Ajax e garante vaga O Unitri/Uberlândia derrotou o Universo/Ajax (GO) por 84 a 73 (43 a 30) na noite desta segunda-feira, e garantiu sua vaga nas quartas-de-final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Os cestinhas do jogo foram Léo (Ajax) e Rogério (Uberlândia) com 20 e 16 pontos, respectivamente. Na outra partida realizada segunda-feira à noite, o Joinville/FME venceu o Winner/Limeira-SP, em Joinville, por 77 a 83. Nesta terça-feira jogam Unitri/Uberlândia (MG) x Ulbra/Torres (RS), em Uberlândia (20h). O Telemar lidera o campeonato com 88,5% de aproveitamento em 26 jogos (23 vitórias e 3 derrotas), seguido do COC/Ribeirão Preto com 85.7% em 28 partidas (24 vitórias e 4 derrotas). Telemar e COC foram as duas primeiras classificadas para os playoffs. De acordo com o regulamento, na primeira fase, as 16 equipes jogam entre si em partidas de ida e volta. As oito primeiras colocadas classificam-se para as quartas-de-final.