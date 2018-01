Uberlândia vence COC em Ribeirão Preto O Unitri/Uberlândia conseguiu nesta sexta-feira vencer o COC/Ribeirão Preto por 87 a 86 em pleno Ginásio da Cava do Bosque, na cidade de Ribeirão Preto (SP). Estevam, do Uberlândia, foi o cestinha da partida com 30 pontos. Com a vitória suada - garantida nos segundos finais -, o time mineiro abre a vantagem de 1 a 0 nesta série melhor de cinco jogos da semifinal do Campeonato Nacional de basquete masculino. O próximo jogo entre ambos será no domingo, às 14h30, novamente em Ribeirão.