Uberlândia vence Corinthians no basquete O time de Uberlândia empatou a série semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, ao derrotar, nesta quinta-feira à noite, em seu ginásio, o Corinthians/Mogi, por 81 a 55 (47 a 28). Na melhor-de-cinco, cada equipe venceu uma vez. O time que alcançar primeiro três triunfos garante vaga na decisão. As equipes voltam a se enfrentar domingo, às 11 horas, mais uma vez em Uberlândia. No intervalo da partida o armador Fúlvio, do Corinthians, foi acusado de agredir um menor na saída para o vestiário. A Polícia Militar presente no ginásio quis, em um primeiro momento, retirar o jogador e levá-lo para a delegacia antes do início do terceiro quarto. Mas a comissão técnica do time de Mogi das Cruzes conseguiu contornar a situação e Fúlvio pôde continuar em quadra. O técnico Edvar Simões, entretanto, optou por deixar o atleta no banco de reservas durante os dois últimos quartos do jogo. Com o final da partida, os jogadores do Corinthians permaneceram em quadra por quase meia hora na espera de garantias por parte da PM. Fúlvio seguiu para a delegacia, juntamente com o torcedor e integrantes da comissão técnica corintiana.