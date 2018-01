Uberlândia vence e alcança Botafogo O Unit Uberlândia alcançou o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete ao derrotar o Leitor Casa Branca por 87 a 76, nesta sexta-feira à noite, no ginásio do adversário, no interior de São Paulo. As duas equipes têm 35 pontos, mas o time carioca - apesar da derrota por 101 a 93 para o Franca Marathon - leva vantagem no critério de desempate: a divisão de pontos a favor pelos contra. Em seguida, aparecem quatro equipes com 34 pontos: Vasco, Franca Marathon, Fluminense e COC Ribeirão Preto. O Vasco venceu O Valtra Mogi por 88 a 69, o Fluminense derrotou o Unisanta por 109 a 92 e o time de Ribeirão Preto venceu o Hebraica Blue Life por 94 a 80. Outros resultados: Bauru Tilibra Copimax 107 x 99 Flamengo, Sogipa 87 x 93 Ipiranga Badesc e Sercontel Londrina 118 a 95. A competição prossegue neste domingo com sete jogos.