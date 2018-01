Uberlândia vence e fica perto da taça O Unitri/Uberlândia venceu nesta quarta-feira à noite por 84 a 74 o Universo/Ajax, em Uberlândia (MG), e está perto da conquista do primeiro título de campeão da Liga Sul-Americana de clubes masculinos da sua história. A série final (melhor de cinco) agora está 2 a 1 para o time mineiro, que com mais uma vitória - que pode ser nesta quinta, no quarto jogo, novamente em Uberlândia - fica com a taça. Se for preciso a realização do quinto jogo, este será no dia 4/5, em Goiânia (GO)