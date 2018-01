Uberlândia vence e força quarto jogo Pelo Nacional Masculino de Basquete, na noite desta sexta-feira, a Unitri/Uberlândia venceu a Telemar/Rio por 96 a 91, no terceiro jogo da série melhor-de-cinco da decisão. Com a vitória, o time mineiro diminuiu para 2 a 1 o placar favorável aos cariocas. A quarta partida acontecerá neste domingo, às 15h30, novamente em Uberlândia. Caso seja necessária a realização de um quinto confronto, o jogo será na próxima terça-feira, no Rio de Janeiro. O destaque do duelo foi o armador Marcelinho, cestinha com 39 pontos.