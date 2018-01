Uberlândia vence e garante o 2.º lugar O Unitri/Uberlândia venceu na noite desta sexta-feira por 89 a 70 o Corinthians/UMC, em casa, e garantiu a vice-liderança na classificação do Campeonato Nacional de basquete masculino. A liderança é do Telemar, que joga só no domingo, contra o Franca. Os outros resultados desta sexta foram: COC/Ribeirão Preto 111 x 102 Telemar; Liga Macaense 82 x 89 Pitágoras/Minas; Universo/Ajax 75 x 82 Uniara/Araraquara; Londrina/Tim 84 x 77 Joinville/FME e Franca 97 x 95 Paulistano/Dix Amico.