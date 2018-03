Uberlândia vence Flamengo por 77 a 69 O time do Uberlândia assumiu a liderança do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, nesta sexta-feira à noite, ao derrotar o Flamengo, por 77 a 69 (44 a 32), em Uberlândia. Tony, da equipe mineira, foi o cestinha com 18 pontos. Uberlândia soma 14 vitórias em 18 jogos, enquanto o Flamengo venceu 17 das 23 partidas disputadas.