Uberlândia vence Limeira no Nacional O vice-campeão paulista Winner/Limeira, time comandado pelo técnico Luiz Zanon, ainda deu um susto na Unitri/Uberlândia, de Hélio Rubens Garcia, com uma reação no último quarto. Mas os desacertos, no primeiro e terceiro quartos, não permitiram a reação de Limeira que perdeu em casa por 77 a 71 (32 a 35), na rodada que abriu a segunda semana do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. "Tentamos uma reação no último quarto, mas a equipe errou demais e corrigiu tarde", afirmou Fernando, de Limeira. "O time caiu de produção no fim, pressionado por Limeira, que cresceu", disse o treinador Zanon. Uberlândia tem três vitórias e uma derrota. Limeira estreou no campeonato, assim como o COC/Ribeirão Preto, campeão estadual - as equipes foram poupadas na primeira semana por causa da decisão do Paulista. Ribeirão perdeu para o Corinthians/UMC num dos clássicos paulistas do dia por 75 a 84. No outro jogo entre equipes do Estado, a Uniara/Araraquara venceu para o Franca Basquete por 78 a 74. O Paulistano/Dix Amico ganhou do Londrina/TIM (PR) por 84 a 76 (44 a 40). Com 29 pontos do cestinha Marcelinho, o Telemar (RJ) obteve a quarta vitória consecutiva contra o Joinville/FME (SC) por 105 a 85 (62 a 47). O São José dos Pinhais/Keltek (PR) derrotou a Ulbra/Torres (RS) por 90 a 79 (45 a 33).