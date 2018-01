Uberlândia vence na Liga Sul-Americana O Unit Uberlândia é o segundo time brasileiro classificado para as quartas-de-final da sexta edição da Liga Sul-Americana de basquete. A equipe de Minas Gerais garantiu uma das vagas do Grupo B, disputado em Bogotá, com uma vitória por 98 a 74 sobre o Real Santa Cruz da Bolívia, nesta sexta-feira à noite. O Uberlândia terminou a primeira fase com cinco pontos ganhos em três jogos (perdeu na estréia para o Estudiantes da Argentina e ganhou do Piratas da Colômbia na segunda rodada). O time argentino deve ficar com a outra vaga do grupo, já que venceu as duas primeiras partidas e enfrentaria o Piratas no fechamento da rodada. A outra equipe brasileira com vaga garantida é o Vasco, que terminou como segunda colocada do Grupo A (disputado no Chile), atrás do argentino Gimnasia. Se o Uberlândia terminar como primeiro de seu grupo, a disputa em melhor-de-três jogos por uma vaga na final será entre as duas equipes brasileiras. Nesta sexta-feira, o Flamengo do cestinha Oscar inicia sua participação no Grupo D enfrentando o Espe do Equador, no Rio de Janeiro. O grupo com sede brasileira conta ainda com o Cocodrilos da Venezuela e o Welcome do Uruguai, adversários na outra partida. No Grupo C, com sede na Argentina, mesmo faltando uma rodada, já estão definidos os dois classificados: o Atenas da Argentina e o norte-americano Ambassadors, da liga de desenvolvimento da NBA. Eles venceram as suas duas partidas e neste sábado se enfrentam para decidir quem terminará como campeão do grupo. San Jose do Paraguai e Universidad Concepcion do Chile entram em quadra apenas para cumprir tabela.