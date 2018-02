Uberlândia vence na Liga Sul-Americana O Unitri/Uberlândia estreou com vitória nesta quinta-feira à noite sobre o Atenas (ARG) por 85 a 68, em casa, no primeiro jogo pelas quartas-de-final (em melhor de três jogos) da Liga Sul-Americana masculina de clubes. O destaque do time dirigido por Hélio Rubens foi o ala-pivô Estevam, que marcou 11 pontos, com 11 assistências, três rebotes e duas roubadas de bola. A segunda partida deste confronto será na próxima quarta-feira, em Córdoba, na Argentina.