Uberlândia vence no basquete nacional A Unit/Uberlândia venceu o Automóvel Clube/Campos por 99 a 87 (72 a 61), neste domingo, em Campos, pela 17ª rodada do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. A equipe mineira, comandada pelo técnico Marco Antonio Aga, lidera a competição com 29 pontos (13 vitórias e 3 derrotas). O vice-líder é o Vasco, que tem 28 pontos (13 vitórias e 2 derrotas) e um jogo a menos. Parece que o atraso crônico de salários no clube não interfere no desempenho dos jogadores do Vasco - alguns jogadores chegam a estar quase um ano sem receber. Neste domingo, o time abriu vantagem de 45 pontos sobre o Bandeirante/Irmãos Zen (SC), ganhando por 140 a 95. Já o COC/Ribeirão Preto perdeu um jogo importante em casa, contra o Universo/Minas, por 109 a 105.