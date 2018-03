Uberlândia vence outra no basquete A Unit/Uberlândia venceu o COC/Ribeirão Preto por 91 a 79, neste domingo, e segue na liderança do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, com 81% de aproveitamento. Outros resultados do dia: Paulistano 84 x 91 Campos, Casa Branca 75 x 100 Franca, Uniara/Araraquara 88 x 86 Ulbra e Corinthians/Mogi 83 x 71 Universo BH/Minas.