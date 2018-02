Uberlândia vence outra no Nacional O time do Unit/Uberlândia, do técnico Zé Boquinha, manteve a liderança do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, ao vencer, nesta sexta-feira à noite, a Ulbra, por 103 a 94, em Porto Alegre. Esta foi a 15ª vitória, em 17 jogos da equipe mineira. Confira os demais resultados da primeira rodada do returno: Flamengo 109 x 91 Ajax; Mogi 101 x 93 Campos; Bandeirante 79 x 95 Bauru; Pinheiros 95 x 87 Casa Branca; Limeira 89 x 97 Franca; e Araraquara 84 x 96 Vasco. Em jogo adiado da 11ª rodada do turno, Minas 96 x 93 Ribeirão Preto.