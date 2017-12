Uberlândia vence Rio Claro e pegará Franca na semifinal

O UNITRI/Converse (MG) e Unimed/Franca (SP) farão uma das semifinais do Campeonato Nacional de Basquete Masculino. Neste sábado, a equipe mineira venceu o Bandeirantes/Rio Claro (SP) por 87 a 78, no ginásio Felipe Karan, em Rio Claro. O cestinha da partida foi Valtinho, do Uberlândia, com 19 pontos. Pelo time paulista, o principal pontuador foi Rodrigo com 17 pontos. Com a vitória, o Uberlândia fechou a série por três a um e terá como adversário na semifinal o Unimed/Franca (SP). "O time esteve bem em vários aspectos. Fizemos uma defesa postada, um ataque agressivo e aproveitamos os erros de Rio Claro. Imprimimos um ritmo forte de jogo, bem parecido com o que apresentamos na última partida", disse o técnico Ênio Vecchi. Para ele, o time precisa manter esse padrão para a semifinal. "Vamos enfrentar Franca, que tem a vantagem da quinta partida em casa. Mas as duas equipes se equivalem e vamos brigar para chegar à final", completou.