Uberlândia vence Telemar no Nacional Nesta sexta-feira à noite, o Unitri/Uberlândia confirmou a grande fase pela qual passa (conquistou recentemente a Liga Sul-Americana de clubes) e venceu o Telemar (um dos favoritos ao título) por 86 a 82, em casa, pelo Nacional de basquete masculino. Com este resultado, a classificação não muda. O COC lidera com 86,2% de aproveitamento (25 vitórias e 4 derrotas), o Telemar é o segundo com 85,2% (23 vitórias e 4 derrotas) e o Uberlândia é o terceiro com 80% (20 vitórias e 5 derrotas). Todos já estavam classificados para os playoffs, junto com Universo/BRB e Paulistano. Os outros resultados da noite foram: Corinthians/UMC 93 x 86 Universo/Ajax, em Mogi das Cruzes (SP); COC/Ribeirão Preto 122 x 115 São José dos Pinhais/Keltek, em Ribeirão Preto (SP); Paulistano/Dix Amico 78 x 76 Uniara/Araraquara, em São Paulo (SP); Franca Basquete 77 x 94 Liga Macaense, em Franca (SP); e Londrina/TIM 70 x 80 Pitágoras/Minas Tênis, em Londrina (PR).