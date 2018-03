Uberlândia vence Tijuca no basquete O Uberlândia derrotou o Tijuca, nesta segunda-feira à noite, no Rio, por 71 a 65, em jogo válido pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Com este resultado, o time mineiro se aproxima do líder Flamengo na classificação. A equipe carioca soma 14 vitórias em 19 jogos, enquanto o Uberlândia acumula 11 triunfos em 15 partidas. Outros resultados desta segunda: Ajax 95 x 85 Minas e Universo 90 x 94 Casa Branca.