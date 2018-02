Uberlândia volta a vencer no Nacional Com grande atuação do armador Valtinho, o Uberlândia derrotou Araraquara, por 114 a 95, nesta quarta-feira à noite, em Uberlândia, pela 15ª rodada do Campeonato Nacional masculino de basquete. O time do técnico Zé Boquinha voltou a vencer na competição, após duas derrotas consecutivas e manteve a liderança, com 26 pontos (12 vitórias e 2 derrotas). Valtinho marcou 18 pontos, pegou 10 rebotes, deu 8 assistências e recuperou 2 bolas nos 39 minutos que ficou na quadra. Outros resultados desta quarta-feira: Campos 98 x 101 Franca, Ajax 120 x 113 Ribeirão Preto, Bandeirante 89 x 98 Pinheiros, Minas 87 x 77 Ulbra, Vasco 88 x 89 Casa Branca, Bauru 81 x 88 Mogi e Londrina 104 x 81 Flamengo.