Uberlândia x Fla: 2º jogo é nesta 3ª Unit/Uberlândia e Flamengo fazem nesta terça-feira, às 18 horas, em Uberlândia, a segunda partida da série melhor-de-cinco pelo título do Nacional Masculino de Basquete. No primeiro jogo, no domingo, a equipe mineira ganhou por 80 a 69. ?Vamos para o jogo com uma energia muito forte. Cada jogo agora é o jogo da nossa vida?, disse Hélio Rubens, técnico de Uberlândia. O pivô Estevam foi o destaque do time na primeira partida. Segundo anotador de Uberlândia com 14 pontos (atrás de Brasília, que tem 19), apanhou oito rebotes e ainda deu quatro tocos. ?Quando o Estevam cresce na sua característica, o time impõe mais ritmo e cresce?, falou Hélio Rubens. Para o armador Valtinho, também do time mineiro, a vitória fora de casa foi muito importante. ?Mas temos de esquecer essa vantagem e pensar em fechar a série em Uberlândia. Vamos imprimir nosso ritmo de jogo desde o início, com uma defesa forte para armar um eficiente contra-ataque.? Segundo Emanuel Bonfim, técnico do Flamengo, vencer os dois jogos fora de casa é ?mais difícil?. ?Perdemos a primeira partida por detalhes. A série segue muito eqüilibrada, por isso não dá para dizer que vamos chegar em Minas e vencer as duas partidas.? O pivô Mãozão, também do time carioca, concordou com Bonfim. ?Será mais uma partida muito difícil.? As equipes enfrentaram-se 18 vezes na história da competição com nove vitórias para cada uma. Este ano, Uberlândia venceu os três jogos que disputou com o time carioca. A terceira partida será quarta-feira, às 19 horas, também em Uberlândia.