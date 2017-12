Ubiratan melhora e deixa UTI O ex-jogador de basquete Ubiratan Pereira Maciel, de 58 anos, campeão mundial em 1963, deixou hoje a Unidade Coronariana do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor-HC/FMUSP) de São Paulo, onde estava desde 10 de fevereiro. Ubiratan melhorou e segue tratamento no quarto. Apresenta quadro clínico estável, mas ainda responde a poucos estímulos neurológicos.