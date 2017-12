Última vaga: entre Franca e Limeira Franca e Winner/Limeira decidem nesta segunda-feira a última vaga nas semifinais do Estadual Masculino de Basquete. Neste sábado, em Limeira, o time da casa bateu Franca por 100 a 84 e empatou a série melhor-de-cinco por 2 a 2. A quinta e última partida será em Franca, às 20 horas. ?Nossa equipe não jogou nada. Nossos adversários se posicionaram muito melhor e mereceram ganhar o jogo?, resumiu Jefferson, de Franca. O destaque do jogo foi o armador Davilson, de Limeira, que fez 14 pontos e deu 19 assistências. ?Fiz uma cirurgia no joelho no começo do campeonato. Tive de passar por uma superação muito grande, que veio de dentro. Fizemos uma ótima partida, defendemos bem e encontramos o caminho para a vitória no último jogo.? Os outros semifinalistas são COC/Ribeirão Preto, Uniara/Araraquara e Corinthians/Mogi, que venceram suas séries com 3 a 0.