Um menino prestes a conquistar a NBA LeBron James mal completou 18 anos ? nasceu em 30 de dezembro de 1984 ?, mas já é um ídolo nacional nos Estados Unidos graças ao seu extraordinário talento para jogar basquete. Nike e Adidas o seguem de perto, acenando com contratos que podem chegar a US$ 30 milhões. A ESPN conseguiu excelentes índices de audiência quando transmitiu dois jogos do garoto e a Time Warner está faturando com o pay-per-view cobrando até US$ 7 pelas partidas do St. Vincent-St. Mary High School, a escola onde LeBron estuda. E os times que estão sendo sacos de pancada na NBA nesta temporada ? como Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors e Memphis Grizzlies ? sonham com a chance de ter o direito à primeira escolha no próximo draft ? ele anunciou que pretende pular a universidade ? para ganhar não apenas um craque apontado como o sucessor de Michael Jordan, mas também um menino com potencial para ser uma mina de dinheiro. Leia mais no Jornal da Tarde