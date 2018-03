Uma aposta de US$ 90 mi em LeBron James A Nike se deu bem ao apostar em Michael Jordan no início da carreira, em 1984: após um contrato inicial de cinco anos por US$ 2,5 milhões, cansou de faturar com a imagem dele. Agora, a NBA aposta em um novo superastro. E a empresa está pagando caríssimo para ver: assinou com LeBron James, garoto de 18 anos, um contrato de US$ 90 milhões por sete anos ? comparável aos US$ 100 milhões que paga por cinco anos a Tiger Woods, o maior golfista do mundo. Leia mais no Jornal da Tarde