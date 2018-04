Unanimidades em votação, LeBron e Curry lideram time ideal da NBA

Esta é a primeira vez que Curry é eleito para primeira equipe ideal de uma temporada da NBA, enquanto LeBron garantiu sua nona aparição. O armador do Warriors, eleito o MVP (jogador mais valioso) do campeonato, e o ala do Cavaliers foram acompanhados por Anthony Davis, do New Orleans Pelicans, Marc Gasol, do Memphis Grizzlies, e James Harden, do Houston Rockets, no quinteto.

Mas as outras duas equipes da temporada também têm diversos craques. Na segunda, por exemplo, figuraram nomes como Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder, e Chris Paul, do Los Angeles Clippers, que tiveram a companhia de Pau Gasol, do Chicago Bulls, LaMarcus Aldridge, do Portland Trail Blazers, e DeMarcus Cousins, do Sacramento Kings.

Mesmo a terceira equipe poderia tranquilamente figurar em uma seleção dos Estados Unidos. Ela foi composta por: Klay Thompson, do Golden State Warriors, Kyrie Irving, do Cleveland Cavaliers, Blake Griffin e DeAndre Jordan, do Los Angeles Clippers, e Tim Duncan, do San Antonio Spurs.

Nomes como Kawhi Leonard, o melhor jogador de defesa da temporada, Paul Millsap e Al Horford até foram lembrados, mas ficaram de fora das equipes. A eleição é feita por 129 jornalistas especializados, que votam em 15 jogadores distribuídos no primeiro (cinco pontos), segundo (três) e terceiro (um) times ideais. Ao fim da votação, a pontuação é somada e as equipes são definidas.