Uniara a uma vitória da final inédita Uma vitória, neste domingo, coloca a equipe de Araraquara na decisão do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. A Uniara/Fundesport, que tem apenas dez meses de existência, confirma a condição de principal surpresa da temporada 2001/2002. Primeiro foi vice-campeã paulista ? em uma final contra o COC/Ribeirão Preto ? e agora está a uma vitória da vaga na decisão do título brasileiro, uma vez que vence o playoff melhor-de-cinco por 2 a 0 contra o Vasco. Ganhou a primeira partida, em casa, por 92 a 76, e o segundo jogo, no Rio, por 96 a 94, na prorrogação, após empate por 85 a 85. A Uniara busca um título inédito e o Vasco, bicampeão (2000 e 2001), enfrenta uma situação delicada ? jogará em casa, com o apoio da torcida, mas sob pressão, precisando dessa e de mais duas vitórias, na seqüência, para disputar a final. O time do Rio viveu uma temporada de crise, driblando salários atrasados e contusões. As equipes jogam a terceira partida da semifinal, neste domingo, às 12 horas, no Ginásio do Tijuca (com TV Bandeirantes). O equilíbrio predominou nas duas primeiras rodadas do outro playoff, entre COC/Ribeirão Preto e o Tilibra/Copimax, de Bauru. Na primeira partida, Ribeirão ganhou por 97 a 72. Na sexta-feira foi a vez do Bauru vencer, fácil, por 15 pontos de vantagem ? 99 a 84, com 32 pontos do ala Vanderlei. O terceiro jogo entre as equipes será neste domingo às 18 horas, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru (com SporTV).