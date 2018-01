Uniara defende a invencibilidade O Campeonato Paulista Masculino de Basquete terá três jogos nesta quinta-feira, todos pelo Grupo B. O líder Uniara/Araraquara defende sua invencibilidade jogando em casa contra o XV/Amhpla/Da Barra (terceiro) às 20 horas. No mesmo horário, haverá o duelo dos quarto colocados: o Winner/Limeira joga fora de casa com Americana. Às 20h30, o Mariner/Unimed/Franca (oitava) corre atrás de reabilitação enfrentando o Associação/São Bernardo (nona), que ainda não venceu na competição. O líder Araraquara vem de vitória sobre Franca. ?Estamos todos muito felizes, mas temos de manter os pés no chão e tratar todos os adversários com a mesma humildade e seriedade?, diz o técnico João Marcelo Leite. Caçula da competição, Americana quer surpreender a favorita Limeira. ?Conseguimos uma boa produção nos últimos dias e vencemos nossa primeira partida. Agora vamos encarar Limeira pensando em vencer, já que nenhuma equipe está com seu ritmo de jogo ideal?, analisa Wolmer Bicalho, treinador de Americana.